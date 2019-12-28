В сети распространились кадры дочери Нигяр Джамал Жасмин, занимающейся футболом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, уверенно владеющая мячом девушка, в настоящее время профессионально занимается футболом.

Отметим, что цель Жасмин - попасть в женскую команду "Челси".

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