https://news.day.az/showbiz/1189708.html Дочь Нигяр Джамал удивила пользователей сети - ВИДЕО
Дочь Нигяр Джамал удивила пользователей сети - ВИДЕО
В сети распространились кадры дочери Нигяр Джамал Жасмин, занимающейся футболом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, уверенно владеющая мячом девушка, в настоящее время профессионально занимается футболом.
Отметим, что цель Жасмин - попасть в женскую команду "Челси".
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