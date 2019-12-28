Ежегодно американская музыкальная служба Apple Music подводит итоги самых популярных музыкальных композиций года в мире.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рэп-группа азербайджанского происхождения HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) завоевала пятую строчку и звание "платиновых парней" в России. "Пустите меня на танцпол", "Без тебя я не я" и "Ты позвонишь ночью" стали платиновыми в России. Хоть "Девочка война" и не приобрела заветный статус, но свое место в рейтинге Apple Music получила. А просмотр этого клипа на YouTube за шесть месяцев составил около 45 миллионов.