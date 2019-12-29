https://news.day.az/showbiz/1190005.html Рождественское фото Криштиану Роналду смутило Сеть
Рождественское фото Криштиану Роналду смутило Сеть
34-летний португальский игрок, звездный футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в своем аккаунте в Instagram фотографию, где он с супругой Джорджиной и четырьмя детьми находится на отдыхе в компании Санта Клауса.
"Желаем всем счастливого Рождества", - подписал он фотографию.
Но, как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, внимательные болельщики обратили внимание, что Санта внешне очень напоминает многолетнего соперника Криштиану - капитана "Барселоны" Лионеля Месси. "Кто он, этот Санта Клаус? Неужел Месси?" - написал под фото один из подписчиков футболиста.
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