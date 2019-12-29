34-летний португальский игрок, звездный футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в своем аккаунте в Instagram фотографию, где он с супругой Джорджиной и четырьмя детьми находится на отдыхе в компании Санта Клауса.

"Желаем всем счастливого Рождества", - подписал он фотографию.

Но, как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, внимательные болельщики обратили внимание, что Санта внешне очень напоминает многолетнего соперника Криштиану - капитана "Барселоны" Лионеля Месси. "Кто он, этот Санта Клаус? Неужел Месси?" - написал под фото один из подписчиков футболиста.