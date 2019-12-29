"Шерлок Холмс" получил адаптацию в виде полнометражного фильма и кинокомпания Warner Bros. будет снимать третью часть. А вот стриминговый сервис Netflix снимает еще одну ленту о приключениях легендарного детектива.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, стриминговый сервис Netflix решил снять новый телесериал о Шерлоке Холмсе. Известно, что 15-летняя Милли Бобби Браун получит 6,1 миллиона долларов за роль сестры Холмса.

По словам представителей, их работа станет полноценным переосмыслением хорошо знакомой классической истории. Он даже получил другое название, которое будет звучать, как "Нелегалы". Проект уже нашел своих героев. Главные роли в будущей экранизации сыграют Генри Ллойд-Гьюз, известный ролью в сериале "Убивая Еву", и Ройс Пирресон, который играет в популярной ленте "Ведьмак".

Именно они окажутся в центре сюжета, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, однако в несколько иных образах. Если в классической истории эти герои отважные, умные и ловкие, то в сериале "Нелегалы" эти двое будут жить "на новый лад". Они будут присваивать себе достижения группы уличных мальчишек, которым удается раскрывать самые громкие преступления.