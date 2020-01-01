https://news.day.az/showbiz/1190075.html Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube - ВИДЕО
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube - ВИДЕО
Клип Smells Like Teen Spirit группы Nirvana набрал один миллиард просмотров на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Он стал вторым роликом 90-х годов (после песни November Rain группы Guns N' Roses, у которой на 300 миллионов больше), набравшим миллиард просмотров.
Композиция была выпущена в 1991 году в составе альбома Nevermind. Официальное видео Smells Like Teen Spirit было выложено в Сеть в июне 2009 года.
На третьем месте по количеству просмотров сейчас находится клип на песню Zombie группы Cranberries, у которого сейчас 980 миллионов зрителей.
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