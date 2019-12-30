У семьи Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова сегодня день рождения: супруги празднуют льняную свадьбу, передает Day.Az со ссылкой на news-af.feednews.com.

Поклонники поздравляют пару с годовщиной, а сама артистка удивляется тому, как быстро "бежит" время. Оглядываясь назад, она с большим теплом вспоминает прожитые рядом с Юсифом годы семейной жизни.

"Сегодня четвёртая годовщина нашей свадьбы. Ничего себе! Какие прекрасные, сильные, сумасшедшие годы! Благодарна жизни за то, что ты у меня есть, - обратилась Нетребко к мужу. - И пусть так будет всегда!"

Публика обожает эту звёздную пару: Анна и Юсиф - яркие, талантливые и по-настоящему преданны друг другу. Эйвазов не побоялся взять на себя ответственность за воспитание сына оперной дивы, который родился с некоторыми особенностями развития. Нетребко родила сына Тьяго от уругвайского оперного певца Эрвина Шротта. С ним артистка рассталась, когда ребёнку не было и пяти лет.

"Тьяго - мой ребёнок. Я не представляю, как это может быть по-другому. Он дал мне очень много всего, даже не подозревая об этом. Он дал мне много любви, помог понять вещи о жизни, о семье, об ответственности", - рассказывал Юсиф.

Сейчас Тьяго уже 11 лет и, благодаря заботе маминой с отчимом любви и заботе, он сейчас ходит в обычную школу. А недавно у сына Анны состоялся дебют на большой сцене и сразу в Кремле! Мальчик принял участие в концерте родителей, порадовав публику своим уверенным выступлением. Кстати, петь сын Нетребко начал уже давно, правда, раньше его больше привлекал шансон, чем опера.

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