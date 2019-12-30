https://news.day.az/showbiz/1190342.html Турецкая актриса исполнила азербайджанскую песню - ВИДЕО
Турецкая актриса исполнила азербайджанскую песню - ВИДЕО
Турецкая актриса Селин Шекерджи спела песню Ay qız.
Как передает Oxu.Az, актриса исполнила эту композицию на азербайджанском языке, передает Day.Az.
Видео размещено на YouTube-канале и вызвало восторг пользователей Сети.
Композитор песни Ay qız - Джахангир Джахангиров, автор слов - Зейнал Джаббарзаде.
Отметим, что С.Шекерджи известна своими ролями в сериалах "Ветры в голове", "Черно-белая любовь", "Горькая любовь", "Сбежавшие невесты" и "Дочка". Ее мать - этническая азербайджанка.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре