Турецкая актриса Селин Шекерджи спела песню Ay qız.

Как передает Oxu.Az, актриса исполнила эту композицию на азербайджанском языке, передает Day.Az.

Видео размещено на YouTube-канале и вызвало восторг пользователей Сети.

Композитор песни Ay qız - Джахангир Джахангиров, автор слов - Зейнал Джаббарзаде.

Отметим, что С.Шекерджи известна своими ролями в сериалах "Ветры в голове", "Черно-белая любовь", "Горькая любовь", "Сбежавшие невесты" и "Дочка". Ее мать - этническая азербайджанка.

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