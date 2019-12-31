Голливудская звезда Шэрон Стоун пожаловалась на блокировку ее аккаунта на одном из популярных сайтов знакомств, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

61-летняя актриса, которая до сих пор для многих является олицетворением "Основного инстинкта", сообщила, что это произошло, когда сервис решил, что это может быть не она.

"А это я! Не выгоняйте меня из сообщества", - написала Шэрон Стоун.

Американская актриса и бывшая модель, лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на премию "Оскар" была замужем за продюсером Майклом Гринбергом и журналистом Филом Бронштейном.