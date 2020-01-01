Американский актер Зак Эфрон едва не распрощался с жизнью из-за инфекционной болезни. 32-летнюю звезду "Спасателей Малибу" госпитализировали во время съемок в джунглях Новой Гвинеи. В настоящее его здоровью ничего не угрожает.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, с начала декабря этого года Зак Эфрон находился со своей командой в джунглях в Папуа-Новая Гвинея, где проходили съемки реалити-сериала "Убийство Зака Эфрона", где артист показывал, как можно выжить в диких условиях.

По иронии судьбы Эфрону понадобилась медицинская помощь прямо на съемочной площадке - он заразился бактериальной инфекцией и был доставлен в австралийский военный госпиталь Сент-Эндрюс в Спринг-Хилл. Случилось это накануне католического Рождества, пишет Daily Mail.

В больнице актер провел почти неделю, а после был выписан и улетел домой в США. Сообщается, что сейчас жизни актера ничего не угрожает. Он чувствует себя хорошо и готовится вновь вернуться к съемкам в джунглях.

"Я заболел в Папуа-Новой Гвинее, но быстро пришел в норму и закончил удивительные три недели там. Я дома на каникулы с моими друзьями и семьей. Спасибо за всю любовь и заботу, до встречи в 2020 году", - написал Эфрон в своем Instagram.