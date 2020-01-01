Вдова погибшего 11 лет назад актера Хита Леджера, известная актриса Мишель Уильямс выходит замуж. Звезда "Венома" обручилась с режиссером Томасом Кайлом, от которого ждет ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, недавно 39-летняя Мишель Уильямс развелась со своим мужем, композитором Филом Эльверумом, за которого тайно вышла замуж в 2018 году. На этот раз обладательница "Золотого глобуса" и "Эмми" объявила о своей помолвке с 42-летний режиссером Томасом Каилом. СМИ узнали, что пара ожидает рождение первого совместного ребенка уже в следующем году.

Сами знаменитости пока не комментируют информацию о свадьбе или беременности Мишель. В то же время Уильямс видели в магазине для будущих мам в Кенсингтоне, пишет People. Актриса выбирала детскую одежду, что еще больше подогрело слухи о ее беременности.

Напомним, что в 2008 году умер бывший возлюбленный Мишель Уильямс актер Хит Леджер, от которого у актрисы осталась дочь Матильда.