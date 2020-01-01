Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который является мужем Аллы Пугачевой, объяснил ее отсутствие на похоронах художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек.

Как оказалось, из-за смерти близкой подруги певица заболела, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"У нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", - сказал он, передает Telegram-канал "НеМалахов".