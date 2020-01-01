https://news.day.az/showbiz/1190643.html Алла Пугачева больна - заявление Галкина
Алла Пугачева больна - заявление Галкина
Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который является мужем Аллы Пугачевой, объяснил ее отсутствие на похоронах художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек.
Как оказалось, из-за смерти близкой подруги певица заболела, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"У нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", - сказал он, передает Telegram-канал "НеМалахов".
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