Голливудская звезда Шарлиз Терон рассказала о насилии в семье. Мама актрисы, которая застрелила своего супруга, воспитывала Шарлиз жесткими методами и даже могла ударить.

О своеобразном воспитании Шарлиз Терон вспомнила во время одного из интервью, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам знаменитости, мама могла дать ей пощечину за непослушание, а за проступок могла ударить любым предметом, который попадался под руку.

Примечательно, что сама артистка не считает такое поведение родительницы чем-то плохим.

"Именно родители сделали меня личностью. Моя мама дисциплинировала меня. Сегодня такие методы воспитания в Америке невозможны, потому что ее посадят в тюрьму. Для меня это печально. Но я помню, что действительно заслуживала такие наказания", - сказала 44-летняя Терон.

Она добавила, что никогда ни в чем не винила мать, а после ссор она всегда извинялась перед ней за свои проступки. "Я никогда не говорила: "Боже, это так несправедливо". Я подходила к матери и извинялась, потому что знала, что была неправа", - делится актриса.