https://news.day.az/showbiz/1190729.html Азербайджанский певец отправился в новом году в Мекку - ФОТО
Азербайджанский певец отправился в новом году в Мекку - ФОТО
Известный азербайджанский певец ABD Malik отправился в новом году в Мекку.
Как передает Day.Az, певец поделился фотографиями из Мекки на своей странице в соцсети. Рядом с ним находятся близкие друзья.
Пользователей привлек внимание как сам факт посещения певцом священного города мусульман, так и подпись под фотографиями "Пилигрим".
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