Известный азербайджанский певец ABD Malik отправился в новом году в Мекку.

Как передает Day.Az, певец поделился фотографиями из Мекки на своей странице в соцсети. Рядом с ним находятся близкие друзья.

Пользователей привлек внимание как сам факт посещения певцом священного города мусульман, так и подпись под фотографиями "Пилигрим".