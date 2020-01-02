В социальной сети презентован видеоклип на песню "Can Azərbaycan" (Джан Азербайджан) в исполнении народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой и народного артиста России Филиппа Киркорова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автором слов композиции является Олег Влади, автор музыки - известный российский стилист, клипмейкер Алишер, который также выступил режиссером проекта.

Отметим, что композиция "Can Azərbaycan" впервые прозвучала на концерте Филиппа Киркорова в Бакинском конгресс-центре 30 и 31 октября 2019 года.

"Can Azərbaycan" - второй дуэт артистов. Первой совместно исполненной Киркоровым и Кязымовой песней была "Джалма", ставшая хитом после фестиваля "ЖАРА-2019".