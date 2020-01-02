Максим Галкин дал откровенное интервью Ирине Шихман и ее шоу на Ютубе "А поговорить?". Телеведущий рассказал, как шесть лет назад они с Аллой Пугачевой решили стать родителями, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru.

"Это была инициатива Аллы, - раньше уточнял в одном из интервью "КП" Максим. - Мы об этом заговорили после свадьбы, еще за 11 лет до этого она заморозила свои яйцеклетки. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями".

- Как мы выбирали суррогатную мать? Этого человека нам помогали найти специалисты, - поведал в Ютубе Максим Галкин. - Это и анкеты, и собеседования, видео. Он тебя не видит, но знает, что разговор с ним записывается на видео. А ты его смотришь, знаешь его биографию, в каких условиях живет. С суррогатной матерью мы не были знакомы лично. Она тоже не знала, для кого вынашивает детей. Полная анонимность. Нам повезло, это был очень ответственный человек.

Как рассказал Галкин, перед свадьбой с Пугачевой он пообещал жене, что никогда ей не изменит.

- Алла спросила: "Я могу с тобой спокойно стареть?" Я ей ответил: да. Я пообещал, что не изменю ей, не изменю своего отношения к нашей семье. Она может быть спокойной.