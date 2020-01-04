"Я занимаюсь искусством благодаря отцу. Это подарок свыше. Мугам всегда исполнялся в одиночку, но мы начали исполнять его в дуэте".

Как передает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, об этом сказала Фергане Гасымова на телепередаче "Okan Bayülgen ile uykusuzlar kulübü", куда был приглашен ее отец, народный артист Алим Гасымов.

На программе, где ведущим был Окан Баюльген, в качестве гостя присутствовал также турецкий исполнитель Явуз Бингель. Они были тронуты словами Ф.Гасымовой.

А.Гасымов ответил: "Я очень добродушный по природе человек, но на сцене я сам себя не узнаю".

Я.Бингель сказал о народном артисте: "Алим Гасымов обладает невероятным голосом. Он в дуэте со своей дочерью просто неподражаем".

О.Баюльген выразил гордость за то, что ханенде стали гостями его программы: "Вы - сокровище, проживающее в Азербайджане. Мы учимся у вас этому мастерству".