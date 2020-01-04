Экс-губернатор Калифорнии и звезда боевиков Арнольд Шварценеггер, которого эвакуировали из его собственного дома, поделился совместным снимком, сделанным на горнолыжном курорте, с другим известным актером - Клинтом Иствудом. Снимок буквально взорвал Сеть, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На своей странице в Instagram "железный Арни" опубликовал фотографию, на которой он и 89-летний Клинт Иствуд запечатлены на фоне заснеженных гор, стоя на лыжах.

"Назовите более каноничный дуэт", - добавил подпись Шварценеггер.

В комментариях к фото подписчики Арнольда привели в пример множество дуэтов, которые, по мнению юзеров, могли бы посоревноваться с актерами в крутости. Среди них оказались: Грязный Гарри и Джон Мэтрикс (экранные персонажи Иствуда и Шварценеггера), Хан Соло и Чубакка, Иисус и Моисей.