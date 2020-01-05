Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо стал лучшей картиной 2019 года по версии Национального общества кинокритиков США. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эта кинолента также принесла награду за лучший сценарий Пон Джун-хо и Хан Джин-вону.

Лучшим режиссером кинокритики назвали американку Грету Гервиг за драматический фильм "Маленькие женщины".

Антонио Бандераса ("Боль и слава") признали лучшим актером, Мэри Кей Плэйс ("Диана") - лучшей актрисой.

Награду за лучшую операторскую работу получила Клэр Матон, работавшая над картинами "Портрет девушки в огне" и "Атлантика".

Национальное общество кинокритиков США, в котором насчитывается 60 членов, известно своими высокими требованиями. Его ежегодные награды - одни из самых престижных в стране.

