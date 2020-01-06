https://news.day.az/showbiz/1191470.html Рене Зеллвегер получила "Золотой глобус" за роль в фильме "Джуди"
Рене Зеллвегер получила "Золотой глобус" за роль в фильме "Джуди"
Рене Зеллвегер завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в драме" за роль в фильме "Джуди", 77-я церемония вручения награды, учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда, проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на канале NBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В этой категории были также представлены Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Синтия Эриво ("Гарриет").
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