Рене Зеллвегер завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в драме" за роль в фильме "Джуди", 77-я церемония вручения награды, учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда, проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на канале NBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В этой категории были также представлены Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Синтия Эриво ("Гарриет").

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