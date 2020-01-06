Фильм "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучшая комедия/мюзикл", награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда вручают в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Церемония транслироваласьна NBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В этой категории были также представлены "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити, "Достать ножи" Райана Джонсона, биографическая история артиста Руди Мура "Меня зовут Долемайт" режиссера Крэйга Брюэра и "Рокетмен" Декстера Флетчера.