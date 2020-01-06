https://news.day.az/showbiz/1191482.html "Однажды в… Голливуде" Тарантино завоевал "Золотой глобус"
"Однажды в… Голливуде" Тарантино завоевал "Золотой глобус"
Фильм "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучшая комедия/мюзикл", награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда вручают в воскресенье в Лос-Анджелесе.
Церемония транслироваласьна NBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В этой категории были также представлены "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити, "Достать ножи" Райана Джонсона, биографическая история артиста Руди Мура "Меня зовут Долемайт" режиссера Крэйга Брюэра и "Рокетмен" Декстера Флетчера.
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