https://news.day.az/showbiz/1191483.html Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»
Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»
Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На своей странице в Instagram артистка выложила фрагмент из передачи "Вечерник Ургант", где она на немецком языке исполняет детскую песню.
Под роликом она поздравила Линдеманна с днем рождения, назвав его "своим".
Под другим фото, которое также было сделано на съемочной площадке передачи, Лобода написала "моя песня для тебя, дорогой".
До этого Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна.
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