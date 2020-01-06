Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На своей странице в Instagram артистка выложила фрагмент из передачи "Вечерник Ургант", где она на немецком языке исполняет детскую песню.

Под роликом она поздравила Линдеманна с днем рождения, назвав его "своим".

Под другим фото, которое также было сделано на съемочной площадке передачи, Лобода написала "моя песня для тебя, дорогой".

До этого Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна.