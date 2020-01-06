https://news.day.az/showbiz/1191600.html Ниса Гасымова сняла новый клип - ВИДЕО
Ниса Гасымова сняла новый клип - ВИДЕО
Народная артистка Азербайджана Ниса Гасымова начала 2020 год новым клипом "Sənli xatirələr" (Воспоминания о тебе), снятый на слова Баба Гадирли и музыку Вугара Мирзоева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. В клипе снялись модели Кянан Мехти и Ирма Зерекидзе (Украина).
Ниса Гасымова поделилась своими впечатлениями в соцсети словами: "В этом году не было настроения принимать участие в новогодних съемках. Я решила снять клип и подарить его вам, мои друзья. Надеюсь, прошедший год останется у вас приятными воспоминаниями".
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