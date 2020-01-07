5 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус 2020". Отметим, что лучшими фильмами года по версии Голливудской Ассоциации Иностранной Прессы стали "1917" и "Однажды в Голливуде", а лучшим мини-сериалом назван "Чернобыль".

Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua представляет полный список лауреатов премии:

Лучший фильм (драма):

"Ирландец" (The Irishman)

"Брачная история" (Marriage Story)

"1917" - победитель

"Джокер" (Joker)

"Маленькие женщины" (Little Women)

Лучший фильм на иностранном языке:

"Прощание" (The Farewell)

"Боль и слава" (Pain and Glory)

"Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)

"Паразиты" (Parasite) - победитель

"Отверженные" (Les Miserables)

Лучший сценарий:

Ноа Баумбах ("Брачная история")

Пон Джун Хо и Хан Джи Вон ("Паразиты")

Энтони МакКартен ("Два Папы")

Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде") - победитель

Стивен Заиллян ("Ирландец")

Лучший режиссер:

Пон Джун Хо ("Паразиты (Parasite)

Сэм Мендес ("1917") - победитель

Тодд Филлипс ("Джокер" Joker)

Мартин Скорсезе ("Ирландец" (The Irishman)

Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

Лучшая песня:

Beautiful Ghosts ("Кошки")

(I'M Gonna) Love Me Again ("Рокетмэн") - победитель

Into the Unknown ("Холодное сердце 2")

Spirit ("Король Лев")

Stand Up ("Гарриет" (Harriet)

Лучшая музыка к фильму:

Daniel Pemberton ("Сирота Бруклин") (Motherless Brooklyn)

Alexandre Desplat ("Маленькие женщины") (Little Women)

Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker) - победитель

Thomas Newman (1917)

Randy Newman ("Брачная история") (Marriage Story)

Лучший анимационный фильм:

"Холодное сердце 2" (Frozen II)

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

"Мистер Линк: потерянное звено эволюции" (Missing Link) - победитель

"История игрушек 4" (Toy Story 4)

"Король Лев" (The Lion King)

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

"Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) - победитель

"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

"Достать ножи" (Knives Out)

"Рокетмэн" (Rocketman)

"Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name)

Лучшая мужская роль (драма):

Кристиан Бэйл ("Форд против Феррари")

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Хоакин Феникс ("Джокер") - победитель

Джонатан Прайс ("Два Папы")

Лучшая женская роль (драма):

Синтия Эриво ("Гарриет")

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Шарлиз Терон ("Секс-бомба")

Рене Зеллвегер ("Джуди") - победитель

Лучшая мужская роль второго плана:

Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")

Энтони Хопкинс ("Два Папы")

Аль Пачино ("Ирландец")

Джо Пеши ("Ирландец")

Брэд Питт ("Однажды в Голливуде") - победитель

Лучшая женская роль второго плана:

Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")

Аннетт Бенинг (The Report)

Лора Дерн ("Брачная история") - победитель

Деннифер Лопес ("Стриптизерши")

Марго Робби ("Секс-бомба")

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

Дэниел Крейг ("Достать ножи")

Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

Терон Эгертон ("Рокетмэн") - победитель

Эдди Мерфи ("Меня зовут Долеймайт")

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

Аквафина ("Прощание" (The Farewell) - победитель

Ана де Армас ("Достать ножи")

Кейт Бланшетт (Куда ты пропала, Бернадетт?")

Биани Фельдштейн ("Образование") (Booksmart)

Эмма Томпсон ("Поздняя ночь" (Late Night)

Лучший сериал (драма):

"Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

"Корона" (The Crown)

"Убивая Еву" (Killing Eve)

"Утреннее шоу" (The Morning Show)

"Наследники" (Succession) - победитель

Лучший сериал (комедия или мюзикл):

"Барри" (Barry)

"Флибег" (Fleabag) - победитель

"Метод Комински" (The Kominsky Method)

"Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

"Политик" (The Politician)

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Майкл Дуглас ("Метод Комински") (The Kominsky Method)

Билл Хейдер ("Барри") (Barry)

Бен Платт ("Политик") (The Politician)

Полл Радд ("Жить с собой") (Living with Yourself)

Рами Юссеф ("Рами") (Ramy) - победитель

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Кристина Эпплгейт ("Мертвый для меня") (Dead to Me)

Рейчел Броснахен ("Удивительная миссис Мейзел") (The Marvelous Mrs. Maisel)

Кирстен Данст ("Как стать Богом в центральной Флориде") (On Becoming a God in Central Florida)

Наташа Лиони ("Матрешка") (Russian Doll)

Фиби Уоллер-Бридж ("Флибег") (Fleabag) - победитель

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

Брайан Кокс ("Наследники") (Succession) - победитель

Кит Харингтон ("Игра престолов") (Game of Thrones)

Рами Малек ("Мистер Робот") (Mr. Robot)

Тобайас Мензис ("Корона") (The Crown)

Билли Портер (Pose)

Лучшая женская роль в сериале (драма):

Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу") (The Morning Show)

Оливия Колман "Корона" (The Crown) - победитель

Джоди Комер ("Убивая Еву") (Killing Eve)

Николь Кидман ("Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

Риз Уизерспун ("Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

Лучший мини-сериал или телефильм:

"Чернобыль"

Лучший актер в мини-сериале или телефильме:

Рассел Кроу ("Самый громкий голос")

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:

Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон")

Лучший актер второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме:

Стеллан Скарсгард ("Чернобыль")

Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме:

Патрисия Аркетт ("Притворство").

Специальные награды: