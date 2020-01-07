"Джокер" стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA

Фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Как было объявлено во вторник в Лондоне на церемонии оглашения имен номинантов, "Джокер" претендует на победу в 11 категориях, в том числе в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая мужская роль".

На втором месте по количеству номинаций - "Однажды в... Голливуде" режиссера и сценариста Квентина Тарантино. Картина номинирована в 10 категориях, у военной драмы "1917" британского режиссера Сэма Мендеса - семь номинаций.

В категории "Лучший фильм" номинированы "Джокер", "Однажды в... Голливуде", "1917", "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Претендентами на звание лучшего режиссера стали Сэм Мендес, Тодд Филлипс, Мартин Скорсезе, Пон Чжун Хо, Квентин Тарантино.

В категории "Лучшая мужская роль" представлены Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименной картине, Леонардо ДиКаприо ("Однажды в... Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Тэрон Эджерон ("Рокетмен"), Джонатан Прайс ("Два папы").

За награду в категории "Лучшая женская роль" поборются Джесси Бакли ("Дикая роза"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Шарлиз Терон ("Скандал").

73-я церемония вручения BAFTA пройдет 2 февраля в Альберт-холле.