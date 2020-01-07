Список номинантов на кинопремию BAFTA возмутил пользователей соцсетей

Фильм "Джокер" стал лидером по числу номинаций на премию Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA), а подбор номинантов уже подвергся критике в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На церемонии в Лондоне во вторник было объявлено, что фильм американского режиссера Тодда Филлипса о герое комиксов Джокере - антагонисте Бэтмена - получил 11 номинаций, в том числе на звание лучшего фильма года. Актер Хоакин Феникс, ранее завоевавший награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" за главную мужскую роль, претендует на аналогичную награду BAFTA, а сам Тодд Филлипс поборется за награду в номинации "лучший режиссер".

В номинации "лучший фильм" также представлены "1917" Сэма Мендеса, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино (фильм получил десять номинаций) и "Паразиты" Пон Джун-хо. Режиссеры всех этих фильмов представлены в номинации "Лучший режиссер".

На звание лучшего актера по версии BAFTA претендуют Хоакин Феникс, Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два Папы"), Тэрон Эджертон ("Рокетмен"), на звание лучшей актрисы - Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Джесси Бакли ("Дикая роза"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины").

Между тем, подбор номинантов уже подвергся критике в соцсетях. Недовольство пользователей вызвал тот факт, что все номинированные на BAFTA актеры оказались белыми (в Twitter появился хэштег #BaftasSoWhite - "Такая белая BAFTA"), а в двух ключевых номинациях - "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" не представлено ни одной женщины-режиссера.

Церемония вручения премии BAFTA состоится 2 февраля в Королевском Альберт-Холле.