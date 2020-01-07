У Николь Шерзингер новый роман

Вокалистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер больше не одинока. Избранником 41-летней певицы стал 34-летний шотландский регбист и музыкант Том Эванс. Пара впервые вышла в свет на вечеринке в честь церемония вручения премии "Золотой глобус". Николь и Том держались за руки и охотно позировали фотографам, приобняв друг друга. После вечеринки Николь также выложила фотографию с Томом в своем инстаграме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, слухи о том, что Шерзингер и Эванс встречаются, ходят уже несколько месяцев. Пара познакомилась на проекте X Factor, в котором Николь была одной из судей, а Том пришел на кастинг в составе музыкального коллектива Try Star.

Николь Шерзингер еще ни разу не была замужем и у нее нет детей. В 2019 году певица рассталась с болгарским теннисистом Григором Димитровым, с которым она встречалась с 2016 года. У Николь также был семилетний роман с гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном, но их отношения закончились разрывом в 2015 году. По словам Николь, она просто устала ждать, когда он сделает ей предложение.