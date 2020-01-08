У вселенной Гарри Поттера будет продолжение - И это сериал

Отличные новости для фанатов Гарри Поттера: по сообщению западных СМИ, Warner Bros. снимет продолжение популярной франшизы в виде сериала. Действие новой картины будет происходить 20 лет спустя после событий, описанных в финальной части "Гарри Поттера".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, детали сюжета пока не раскрываются, однако журналистам удалось выяснить, что главным героем ленты станет Альбус Северус, младший сын Гарри Поттера, который впервые появился в эпилоге второй части "Даров смерти". Одним из центральных персонажей также станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить своего отца.

Не исключено, что сценаристом выступит британская писательница и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. До этого она не участвовала в написании сценария к восьми сериям саги.