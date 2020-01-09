Тарантино и Скорсезе номинировали на приз гильдии режиссеров США

Создатели фильмов "Паразиты", "Ирландец", "1917", "Однажды в... Голливуде" и "Кролик Джоджо" номинированы на награду режиссерской гильдии США (Directors Guild Award), объявили организаторы премии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По итогам киносезона 2019/2020 режиссерская гильдия выдвинула на награду Мартина Скорсезе за фильм "Ирландец", Квентина Тарантино с лентой "Однажды в... Голливуде" и британца Сэма Мендеса за режиссуру исторической драмы "1917". Конкуренцию им в борьбе за награду составят Пон Чжун Хо ("Паразиты") и Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо").

Церемония вручения награды гильдии режиссеров США состоится в Лос-Анджелесе 25 января. Выбор профессионального сообщества чаще всего совпадает с выбором киноакадемии США: победитель DGA в течение последних шести лет неизменно становился обладателем "Оскара" за режиссуру.

В категории "Дебютная работа" на награду представлены французский режиссер Мати Дион за фильм "Атлантика", Альма Харель ("Лапочка"), Мелина Мацукас ("Квин и Слим"), Джо Талбот ("Последний черный в Сан-Франциско") и Тайлер Нилсон и Майкла Шварц ("Арахисовый сокол".)

Премия DGA была учреждена в 1938 году и сегодня вручается в 11 категориях за режиссуру в кино, на телевидении и в различных жанрах.