Церемония вручения "Оскара" снова осталась без ведущего

Очередная церемония вручения наград премии "Оскар", которая станет 92-й по счету, второй год подряд пройдет без ведущего. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, стало известно в Twitter Американской киноакадемии.

В публикации говорится, что на церемонии будут присутствовать знаменитости, ожидаются яркие выступления и сюрпризы. Однако пункт с ведущим перечеркнут.

В прошлом году комедийный актер Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения наград "Оскар". В итоге премия была вручена без ведущего.



Согласно графику киноакадемии США, список номинантов огласят 13 января. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.