У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь

У канадского певца Джастина Бибера обнаружили болезнь Лайма. Об этом сам артист заявил в своем инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом", - написал Бибер.