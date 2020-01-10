Red Hot Chili Peppers работают над новым альбомом с Джоном Фрушанте

Red Hot Chili Peppers работают над новой пластинкой с гитаристом, вернувшимся в группу после 10-летнего отсутствия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Барабанщик Чед Смит уточнил, что Фрушанте уже участвует в работе коллектива.

По его словам, музыканты просто "сошли с ума" после возвращения гитариста: "Мы все действительно увлечены созданием новой музыки".

Барабанщик не сообщил больше никаких подробностей о новом проекте Red Hot Chili Peppers, уточнив, что группа пока не планирует гастролей, но примет участие в фестивалях в 2020 году.