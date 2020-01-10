https://news.day.az/showbiz/1192573.html Red Hot Chili Peppers работают над новым альбомом с Джоном Фрушанте
Red Hot Chili Peppers работают над новым альбомом с Джоном Фрушанте
Red Hot Chili Peppers работают над новой пластинкой с гитаристом, вернувшимся в группу после 10-летнего отсутствия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Барабанщик Чед Смит уточнил, что Фрушанте уже участвует в работе коллектива.
По его словам, музыканты просто "сошли с ума" после возвращения гитариста: "Мы все действительно увлечены созданием новой музыки".
Барабанщик не сообщил больше никаких подробностей о новом проекте Red Hot Chili Peppers, уточнив, что группа пока не планирует гастролей, но примет участие в фестивалях в 2020 году.
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