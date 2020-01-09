https://news.day.az/showbiz/1192632.html Леонардо Ди Каприо спас мужчину, который выпал за борт и провёл в воде более 11 часов

Леонардо Ди Каприо спас мужчину, который выпал за борт и провёл в воде более 11 часов

Шоу-бизнес, 9 января 2020 22:52 85

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас человека, который упал за борт и провел в открытом море 11 часов.

Как сообщает The Sun, 30 декабря артист отдыхал на своей яхте в Карибском море со своей девушкой и друзьями, когда получил по рации сообщение от капитана другого судна, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Тот сообщил, что член его команды, 24-летний выходец из Франции, будучи в нетрезвом состоянии выпал за борт. Как оказалось, яхта Ди Каприо была единственным судном в районе, где произошел инцидент. Больше на тревожное сообщение никто не отозвался.

Мужчину обнаружили в воде возле небольшого острова Саба. Его подняли на борт, накормили и дали одежду, а потом передали береговой охране.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что шанс выжить у моряка был один на миллион. Когда его нашли, было уже темно, он едва держался на плаву, а к месту поисков приближался шторм.

В ноябре сообщалось о дайвере, который чудом спасся, проведя в море двое суток. Ныряльщик пропал в районе мыса Вятлина в Приморье. Его обнаружило транспортное судно "Тигр-2".

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