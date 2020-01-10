Эмин Эминзаде начал сотрудничество с известным американским педагогом по вокалу - ФОТО

Азербайджанский вокалист, президентский стипендиат Эмин Эминзаде начал сотрудничество с известным американским педагогом по вокалу, исполнителем Стиви Макки, который работал со многими мировыми звездами.

Как сообщает Day.Az, Эминзаде живет и работает в трех странах - Азербайджане, Турции и США. Для реализации своих новых проектов певец сейчас отправился в США, где решил начать сотрудничество с Макки.

"Он - один из самых известных и талантливых педагогов по вокалу в США, поэтому я остановил свой выбор именно на нем. На данный момент мои занятия все еще продолжаются. В скором времени планирую выпустить песни на английском языке, которые будут представлены не только в Америке, но и в других странах. Пока что не хочу раскрывать все подробности", - отметил Эминзаде.

Стивен Макки сотрудничает с Дженнифер Лопес, Селеной Гомес, Ферги Дюамель, Росалией Тобелья и многими другими мировыми звездами.

Н. Гасымова