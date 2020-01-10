Хоакин Феникс собирается носить один и тот же смокинг на все премии

Благодаря выдающейся актерской игре в фильме "Джокер" Хоакин Феникс - главный претендент на большинство премий наградного сезона 2020 года в номинациях за лучшую мужскую роль. Всеобщее внимание публики он решил использовать во благо: все церемонии вручения кинонаград он собирается посетить в одном и том же сшитом на заказ классическом костюме от Stella McCartney, в котором 5 января уже получил "Золотой глобус".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, таким образом Хоакин и дизайнер бренда рассчитывают внести свой небольшой, но значимый вклад в решение проблемы негативного влияния перепроизводства одежды на окружающую среду.

"Этот человек - победитель... который носит обычный костюм от Stella, потому что он решил сделать выбор в пользу планеты, ее будущего и всех ее обитателей. Помимо этого, он будет носить этот же смокинг в течение всего сезона наград, чтобы уменьшить количество отходов. Я горжусь им и тем, что могу внести свой вклад. Хоакин, продолжайте вдохновлять и сиять", - написала в соцсетях Стелла Маккартни, чей бренд основывается на экологичности, осознанном потреблении и гуманном отношении к животным.

Дизайнер марки стремится производить одежду, которую покупатели смогут носить всегда. Именно поэтому основу коллекций бренда составляют базовые, современные и комфортные модели. Отметим, что Стелла Маккартни также стала одной из первых в модной индустрии использовать органические ткани, создавать вещи из переработанных материалов и отказалась от натурального меха и кожи.