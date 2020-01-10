Актер из «Американской истории ужасов» скончался в 27 лет

Австралийский актер, музыкант и модель Гарри Хэйнс скончался в возрасте 27 лет. Об этом его мать, актриса Джейн Бэдлер сообщила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К несчастью, он боролся с психическим расстройством и зависимостью", - написала Бэдлер. Она не раскрыла точную причину смерти сына.

Гарри Хэйнс снялся в сериалах "Американская история ужасов", "ОА" и "Подлый Пит". Он родился в Австралии, переехал в Великобританию, начав карьеру модели, а затем перебрался в Лос-Анджелес, США. Его мать, 66-летняя Джейн Бэдлер сыграла в сериалах "Затерянный мир", "Соседи", "Фэлкон Крест" и V.