Восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри убрали из Музея мадам Тюссо - ФОТО

Сотрудники Музея мадам Тюссо в Лондоне быстро отреагировали на решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских обязанностей и убрали их восковые фигуры из экспозиции, посвященной британской королевской семье, где находятся скульптуры королевы Елизаветы II, принца Филиппа, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, восковые фигуры герцога и герцогини Сассекских убраны из экспозиции лишь на время. Об этом изданию E!News рассказал генеральный директор музея Стив Дэвис.

"Наряду с остальным миром мы реагируем на неожиданную новость о том, что герцог и герцогиня Сассекские отойдут от обязанностей членов королевской семьи. С сегодняшнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут выставляться рядом с королевской семьей. Будучи двумя нашими самыми популярными и горячо любимыми фигурами, они, конечно же, останутся в лондонском Музее мадам Тюссо и будут возвращены, когда станут понятны их дальнейшие действия", - заявил Дэвис.

"Чтобы отразить происходящие изменения, мы переместим популярные фигуры в другую часть музея. Мы с нетерпением ждем возможности провести больше времени с этой парой в Северной Америке и будем продолжать наблюдать за ними", - прокомментировала произошедшее пресс-секретарь нью-йоркского филиала Музея мадам Тюссо Бриттани Уильямс .

Напомним, что восковые фигуры Меган и Гарри были впервые представлены в лондонском музее в мае 2018 года, перед их свадьбой в Виндзорском замке.