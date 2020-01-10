Азербайджанская певица вернулась в творчество с Rammstein - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанская оперная и эстрадная певица Латифа Союоз после трехлетнего перерыва вернулась в творчество с клипом "Sınaq" (Испытание), который снят Анаром Гусейновым на композицию немецкой метал-группы Rammstein "Mein Herz Brennt", передает Day.Az со ссылкой на Trend. Автор слов кавер-версии - Сима Челеби.

Как и предыдущие свои работы, Латифа сняла клип в виде театрализованного мини-фильма. В клипе снялся телеведущий Шахрияр Абилов. На презентации клипа певица отметила, что новая работа - это своеобразное выражение протеста супружеским изменам.

Латифа Союоз (Фаталиева) обучалась в классе народной артистки СССР Хураман Гасымовой в Государственной музыкальной академии. Является дочерью создателя первого циркового коллектива в Азербайджане, заслуженного деятеля искусств Акифа Фаталиева. В своих композициях синтезирует три жанра - оперу, рок и поп.

"Mein Herz Brennt" (Моё сердце горит) - двадцать пятый сингл "Rammstein" и фронтмена Тилля Линдеманна, вошедшего в сборник лучших хитов группы "Made in Germany 1995-2011". Интересно, что на песню были сняты два клипа, режиссёром которых стал Зоран Бихач.