https://news.day.az/showbiz/1193083.html Хоакин Феникс задержан на митинге
Хоакин Феникс задержан на митинге
Актер Хоакин Феникс задержан во время посещения акции протеста против климатических изменений, организованной актрисой и общественной активисткой Джейн Фондой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сотни человек приняли участие в митинге, прошедшем 10 января в Вашингтоне. Хоакин Феникс выступил на акции с речью о влиянии мясной и молочной промышленности на изменение климата.
В ходе протеста были задержаны 147 человек за незаконную демонстрацию, заявили в Полиции Капитолия США.
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