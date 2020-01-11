Звезду "Гарри Поттера" приняли за бездомного

С актером Дэниэлем Рэдклиффом, который стал популярным благодаря роли Гарри Поттера, произошел забавный случай в Нью-Йорке. Британскую звезду не узнали на улицах американского города, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Во время эфира шоу Грэма Нортона звезда культового фильма вспомнил интересную историю, которая произошла с ним в Нью-Йорке. Его перепутали с бездомным, когда он ждал свою девушку у входа в магазин.

А все дело в том, что в обыденной жизни Дэниэл Рэдклифф предпочитает носить скромную одежду без излишеств. В очень холодный день актер был одет в худи с капюшоном, флисовую кофту и куртку свободного кроя. Вместе с собакой он ждал на улице свою возлюбленную, но в этот момент его перепутали с бездомным.

"Поскольку пес тоже замерз, я опустился на колени, чтобы обнять и немного согреть его. И тут я увидел парня. Через секунду он подошел ко мне и протянул пять долларов со словами: "Возьми себе кофе, друг". Пожалуй, мне нужно бриться чаще", - с юмором рассказал актер.