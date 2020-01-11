Зои Кравиц обнажилась для глянца - ФОТО

Известная актриса Зои Кравиц, которая недавно показала снимки со своей свадьбы, стала главной героиней февральского номера американского Elle, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" украсила обложку издания, где предстала в маленьком черном платье от Saint Laurent с фигурным декольте, едва прикрывающем грудь.

На других снимках для Elle 31-летняя актриса и певица позирует полностью обнаженной, позволяя разглядеть свои многочисленные татуировки. Вместо одежды на Зои многоярусное колье из ракушек и ободок из барочного жемчуга.

Третьим же образом дочери Ленни Кравиц стал черный лиф с треугольными чашечками и отдельно надетые пышные рукава. К слову, образы Зои подобрал стилист Эндрю Мукамал.