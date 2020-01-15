https://news.day.az/showbiz/1194139.html Появились первые отзывы критиков о сериале "Новый Папа"

Появились первые отзывы критиков о сериале "Новый Папа"

Шоу-бизнес, 15 января 2020 11:26 156

В сети появились первые серии одной из самых ожидаемых экранизаций 2020 года - сериала "Новый Папа" режиссера Паоло Соррентино. Проект стал продолжением сериала "Молодой Папа".

Роль 47-летнего кардинала Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории Пап, сыграл актер Джуд Лоу. После того, как его герой оказывается в коме, Ватикан начинает поиски приемника для папы. Им становится герой Джона Малковича Джон Брэннокс.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, критики уже посмотрели продолжение хита "Молодой Папа" и вынесли вердикт. Мнения разделились. Одним понравилось шоу за его интриги, волнующий характер и дерзость, но другим показалось, что проект заблудился в переизбытке тем и просто стоит на месте.

На Rotten Tomatoes у "Нового Папы" 75% рейтинга, что в целом неплохо, а вот на Metacritic результат скромнее - 63 балла из 100.

Критику IndieWire понравился новый сезон: ""Новый Папа" может многое рассказать о роли церкви в современном мире, ее значении для общественно-политических событий и о том, чего ждать от ее руководителей. И говорит об этом остро".

А вот рецензент Rolling Stone не очень доволен: "Его сногсшибательность не может скрыть общего чувства пустоты. "Новый Папа" каким-то образом одновременно чрезмерно богат и скуден".

Вот что говорят в New York Magazine/ Vulture: "Новый Папа" был бы намного более приятным, если бы он шел пять или шесть эпизодов, необходимых для эффективного рассказа истории. Вместо этого мы получаем девять, три из которых вода".

Slant Magazine тоже высказался: "Несмотря на грязный, гниющий материал, который исследует сериал, в итоге появляется совершенная красота".

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