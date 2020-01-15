Рэпер Akon построит в Сенегале город и назовет его в свою честь - ВИДЕО

Собственный "криптогород" построит известный американский репер Эйкон (Akon) в Сенегале. Он назовет его в свою честь, передает телеканал "Россия 24".

Ранее певец окончательно утвердил соглашение о создании города на одном из островов страны. Об этом он сообщил в Twitter, разместив фото с официальными лицами Сенегала, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Расплатиться в городе можно будет исключительно в электронной валюте AKoin. Ожидается, что цифровую валюту певца запустят уже в начале июля текущего года.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.