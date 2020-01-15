https://news.day.az/showbiz/1194204.html Рэпер Akon построит в Сенегале город и назовет его в свою честь - ВИДЕО
Рэпер Akon построит в Сенегале город и назовет его в свою честь - ВИДЕО
Собственный "криптогород" построит известный американский репер Эйкон (Akon) в Сенегале. Он назовет его в свою честь, передает телеканал "Россия 24".
Ранее певец окончательно утвердил соглашение о создании города на одном из островов страны. Об этом он сообщил в Twitter, разместив фото с официальными лицами Сенегала, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Расплатиться в городе можно будет исключительно в электронной валюте AKoin. Ожидается, что цифровую валюту певца запустят уже в начале июля текущего года.
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