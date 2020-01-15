Актер из сериалов "Друзья" и "Горец" покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, который снимался в сериале "Горец" (Highlander, 1992-1998), найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе. Ему был 51 год, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хотела бы поблагодарить всех за проявление любви и поддержки. Я была не в состоянии отвечать на все поступившие СМС-сообщения, телефонные звонки и письма по электронной почте, но прочла и прослушала их все. Я чувствую, что окружена любовью и буду вечно признательна всем и каждому из вас в отдельности", - написала в Facebook вдова актера Кристен Грин.

По данным TMZ, Грин обнаружила тело своего супруга в ванной 11 января. Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что Кирш покончил с собой. Мотивы такого решения актера пока не установлены.

Кирш сыграл в более чем 20 фильмах и сериалах. Самыми известными из них являются "Горец", "Друзья" (Friends, 1994-2004) и "Военно-юридическая служба" (JAG, 1995-2005). "Горец" без Стэна Кирша был бы совсем не тот. Он на шесть сезонов привнес в персонаж Ричи Райана чувство юмора, доброту и юношеский энтузиазм", - отмечается на официальной странице сериала в Facebook.

В Лос-Анджелесе у Кирша была своя школа актерского мастерства.