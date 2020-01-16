Азербайджанец впервые встретился с сыном в эфире российского Первого канала - ФОТО

Программа Первого российского канала "Мужское/женское" организовала встречу 57-летнего жителя поселка городского типа Локбатан Фаика Аббасова с сыном Фанисом Салимовым, которого он никогда не видел.

Как сообщает Day.Az, один из недавних выпусков программы "Мужское-женское" был посвящен истории жителя города Масаллы Бахтияра (Брюс Ли) Керимова, разлученного с родной матерью 30 лет назад. Жительница российского города Ачинск Ольга Дербеденева рассказала в эфире "Мужское/женское" о том, что в 1987 году встретилась с азербайджанцем Алладином Керимовым, с которым начала жить вместе, спустя два года у них родился сын, которого по решению отца назвали Брюсом Ли. И именно на программе Первого канала ей удалось спустя долгие десятилетея увидеть и обнять своего сына.

На той передаче ведущей Юлией Барановской был упомянут Фанис Салимов, который с помощью программы ранее встретился со своим отцом-азербайджанцем - отец и сын никогда не видели друг друга.

Как оказалось, 32-летний Ф.Салимов искал своего отца с 15 лет, и большую помощь в поиске ему оказала супруга и волонтеры, нашедшие его отца Фаика Аббасова в Азербайджане. Мужчина рассказал, что познакомился с мамой Фаниса, когда работал на стройке в Набережных Челнах, однако все так сложилось, что они расстались.

"Рад, что меня нашел сын, не верил в то, что меня ищут, тем более столько лет прошло. Эта новость была для меня как снег на голову. По молодости было много ошибок, этого мне не хотелось, но так получилось. Сколько я еще проживу, столько хочу видеть сына и общаться с ним и никогда больше не разлучаться", - сказал Ф. Аббасов в эфире Первого канала.

Н. Гасымова