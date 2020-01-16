Азербайджанец прооперировал Ренату Литвинову после ДТП

В день своего 53-летия, 12 января, известная российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист, телеведущая Рената Литвинова попала в ДТП.

Как сообщает Day.Az, Литвинова попала под машину в центре Москвы - актрису, направлявшуюся в свой день рождения в салон красоты, на пешеходном переходе сбил автомобиль, управляемый 28-летней девушкой, которая после дорожного инцидента была оштрафована на 2000 рублей.

"Всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая. Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: "Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения", - заявила в своем Инстаграм Литвинова.

Отметим, что наш соотечественник Теймур Арифович Кулиев является известным в Москве пластическим хирургом, он также является членом Национального общества эстетической медицины, членом Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (ОПРЭХ) и членом-корреспондентом Медико-Технической Академии наук России.

Н. Гасымова