Эминем неожиданно выпустил новый альбом

Неожиданно для фанатов и музыкальных критиков американский рэпер Эминем выпустил новый альбом Murdered By.

Релизу пластинки не предшествовали анонсы и реклама. О выходе альбома рэпер сообщил 17 января в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В Murdered By. вошло 20 треков, часть из которых была записана совместно с другими известными артистами вроде Эда Ширана, Royce Da 5'9", Juice WRLD и Anderson.Paak. Пластинка стала 11-м студийным альбом Эминема.

Предыдущий альбом Kamikaze вышел в 2018 году.