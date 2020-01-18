https://news.day.az/showbiz/1195045.html Эминем неожиданно выпустил новый альбом

Эминем неожиданно выпустил новый альбом

Шоу-бизнес, 18 января 2020 02:02 155

Неожиданно для фанатов и музыкальных критиков американский рэпер Эминем выпустил новый альбом Murdered By.

Релизу пластинки не предшествовали анонсы и реклама. О выходе альбома рэпер сообщил 17 января в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В Murdered By. вошло 20 треков, часть из которых была записана совместно с другими известными артистами вроде Эда Ширана, Royce Da 5'9", Juice WRLD и Anderson.Paak. Пластинка стала 11-м студийным альбом Эминема.

Предыдущий альбом Kamikaze вышел в 2018 году.

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