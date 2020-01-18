Рианна рассталась с арабским миллиардером - ФОТО

31-летняя певица Рианна рассталась с 31-летним арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, причина разрыва пары пока неизвестна; вполне возможно, не последнюю роль в этом сыграли плотные рабочие графики влюбленных.

О романе пары впервые заговорили в июне 2017-го - тогда папарацци сфотографировали влюбленных целующимися в бассейне в Испании. Вскоре выяснилось, что пара тайно встречается уже несколько месяцев.

Влюбленных часто видели вместе во время путешествий и светских мероприятий. Их разрыв стал для поклонников Рианны полной неожиданностью, ведь еще пару месяцев назад певица призналась, что планирует создать семью с Джамилем. "Да, я в отношениях. И довольно давно. Все идет очень хорошо, так что я счастлива.И да, я несомненно хочу детей", - откровенно призналась Рианна.

Состояние Джамиля оценивается в $1,5 млрд. Его семья владеет одной из крупнейших автодилерских компаний в Саудовской Аравии и входит в двенадцать самых богатых арабских семей мира. За плечами Джамиля есть брак с Линой Лазаар и громкий роман с Наоми Кэмпбелл. Что касается Рианны, то она еще ни разу не была замужем.