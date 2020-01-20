Воссоединение Дженнифер Энистон и Брэда Питта на SAG Awards - ФОТО

Накануне вечером в Лос-Анджелесе вручили SAG Awards. Главным хайлайтом вечера стал ни впечатляющий список номинантов, ни даже ковровая дорожка, по которой шли исключительно звезды из голливудского A-листа, а трогательное воссоединение Дженнифер Энистон и Брэда Питта, на секунду заставившее подумать, что сейчас 2002 год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, оба актера были номинированы на премию: она за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу", он - за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде"; и оба выиграли. Принимая награду, Брэд Питт заявил, что ему, пожалуй, стоит добавить это достижение в свой профиль в Tinder, и все камеры, разумеется, повернулись, чтобы посмотреть на реакцию Джен.

Несколько минут спустя на ту же сцену поднялась сама Энистон, за триумфом которой Брэд Питт наблюдал с бэкстейджа.

И как если бы этого было недостаточно для ностальгирующих поклонников пары, репортерам удалось сфотографировать нежный момент между двумя, когда Дженнифер уходила со сцены, за которой ее ждал бывший муж. Вероятно, они обменялись взаимными поздравлениями, но сделали это максимально интимно, несмотря на десятки камер вокруг.