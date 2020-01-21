https://news.day.az/showbiz/1195659.html Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро появятся в новом фильме Скорсезе

Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро появятся в новом фильме Скорсезе

Шоу-бизнес, 21 января 2020 10:04 70

Отличная новость для поклонников творчества Мартина Скорсезе: режиссер снимет двух своих любимых актеров, Леонардо ДиКаприо и Роберта Де Ниро, в новом триллере "Убийцы лунного цветка". Новость подтвердил сам Лео во время вручения старшему коллеге награды за вклад в профессию на премии Гильдии киноактеров США 2020.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, проект станет первой совместной работой легендарных актеров. По отдельности они снимались у Скорсезе рекордное количество раз: Де Ниро - девять, а ДиКаприо - пять.

Картина станет экранизацией бестселлера Дэвида Гранна "Убийцы цветочной луны" и расскажет о расследовании ФБР убийств коренных жителей Америки в штате Оклахома в 1920-х годах - преступления совершались криминальными группировками, которые были заинтересованы в разработке нефтяных месторождений.

В написании сценария приняли участие сам автор книги, а также Эрик Рот, подаривший миру фильмы "Форрест Гамп" и "Звезда родилась". Что касается оператора, то им назначен Родриго Прието, который работал над созданием "Ирландца", "Волка с Уолл-стрит", "Александра" и многих других культовых картин. А производством займется компания Paramount Pictures. 

Начало съемок запланировано на март этого года. Дата выхода фильма на экраны пока неизвестна.

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