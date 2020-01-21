https://news.day.az/showbiz/1195683.html Зульфия Ханбабаева впервые показала мужа - ФОТО

Зульфия Ханбабаева впервые показала мужа - ФОТО

Шоу-бизнес, 21 января 2020 11:00 206

Народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева впервые поделилась фотографией с супругом Зауром Мамедовым. 

Как сообщает Day.Az, популярная певица разместила фото на своей странице в Instagram, написав: "22 года прошли как мгновение. Друг моих дней... Сделавший меня счастливой женщиной, матерью. С днем рождения".

Отметим, что на фото также присутсвует дочь звезды - Дениз. 

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Хырдалане будут перебои со светом 11:44, Общество 61
Еще один маршрут в Баку переходит на безналичную оплату 11:40, Общество 119
EMIN везет фестиваль "ЖАРА" в Германию 11:34, Культура 164
Дмитрий Родионов: Азербайджан - единственная страна региона, которая не ищет покровителей, а строит прагматичные отношения 11:26, Политика 217
Крупный пожар в торговом центре в Индии - ВИДЕО 11:15, В мире 279
Yanardağ - Azərbaycanın odlu möcüzəsi - FOTOREPORTAJ 11:12, Azərbaycanca 338
В израильском городе Афула почтили память жертв 20 Января - ФОТО 11:06, Политика 291
Австралийский бизнес ожидает ущерба от изменения климата 11:02, В мире 347
После побега Карлоса Гона в Японии усилят меры по контролю за отпущенными под залог 10:50, В мире 400
В США начали разработку вакцины против пневмонии нового типа 10:41, В мире 451
ЦИК Азербайджана издал брошюры для представителей СМИ, сотрудников полиции и наблюдателей 10:30, Политика 467
Принц Гарри покинул Великобританию после отречения от титула - ФОТО 10:28, В мире 638
Токио начал подготовку к внедрению систем связи 6G 10:22, В мире 576
Конгрессмен: США рядом со своим союзником и партнером - Азербайджаном 10:16, Политика 541
Обновление ухудшило главную функцию AirPods Pro 10:10, Технологии 565
Сильный пожар в России, есть погибшие - ВИДЕО 10:02, В мире 762
Итальянский город объявил распродажу исторических домов за €1 10:00, Туризм 708
Республиканцы хотят провести процесс импичмента Трампу в ускоренном режиме 09:53, В мире 682
Азербайджанская нефть подорожала 09:48, Экономика 779
Конгресс США сделал еще одно заявление в связи с трагедией 20 Января 09:43, Политика 821
Азербайджанские гиды будут проходить аттестацию 09:40, Туризм 719
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса 09:37, Медицина 764
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 09:32, Политика 744
Золото в Азербайджане подорожало 09:27, Экономика 760
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок 09:22, В мире 856
В Азербайджане будут производиться турецкие товары 09:16, Экономика 1 097
Макрон решил отложить сбор цифрового налога - Названа дата 09:12, В мире 835
Самолет экстренно сел в Казани 09:06, В мире 878
Иран признал поражение украинского Boeing двумя ракетами 09:00, В мире 988
В Южный газовый коридор вложат ещё более $180 млн. - ИНВЕСТПЛАН 08:12, Экономика 1 191
Тысячи вооруженных людей устроили акции в США - за право на оружие 07:40, В мире 1 330
Между Азербайджаном и Арменией - огромная политическая и экономическая пропасть - истерика армян в Facebook 07:32, Политика 1 695
Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Ближнем Востоке 07:23, В мире 1 302
У посольства США в Багдаде упали три ракеты - новый обстрел 07:05, В мире 1 545
Массовый побег в Бразилии - сбежали десятки заключенных 03:23, В мире 2 310
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан готов к новым экономическим реалиям - Эльшад Мамедов для Day.Az 01:49, Политика 2 715
Продана самая дорогая монета в истории Британии 01:03, Это интересно 3 016
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса 00:27, В мире 3 087
ArazÔzarA: Главное, чтобы в музыке была душа - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО 00:08, Культура 3 117
Во Франции задержали семерых подозреваемых в подготовке теракта 20 января 23:36, В мире 3 194
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO - ФОТО 20 января 23:30, Политика 7 935
Преступление без срока давности: когда Горбачев ответит за трагедию в Баку? 20 января 23:28, Политика 3 582
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с соучредителем компании “Carlyle Group” - ФОТО 20 января 23:24, Политика 7 771
Проекты России и Азербайджана играют незаменимую роль в интеграции Каспийского региона - Павел Клачков специально для Day.Az 20 января 23:21, Политика 3 306
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом "Банка ВТБ" Андреем Костиным - ФОТО 20 января 23:18, Политика 7 751
Азербайджан - место прекрасного сочетания прошлого и будущего - репортаж британского журналиста - ФОТО 20 января 23:03, Туризм 3 563
Шахдаг и Туфандаг - в ТОП-10 лучших горнолыжных курортов СНГ 20 января 22:49, Туризм 3 727
В Азербайджане произошло землетрясение 20 января 22:33, Общество 4 307
Пять миллиардов долларов для Азербайджана от Азиатского банка развития - ФАКТЫ И ЦИФРЫ 20 января 21:51, Экономика 3 928
В Брюсселе прошла торжественная памятная церемония в связи с трагедией 20 Января - ФОТО 20 января 21:47, Политика 3 601
Хикмет Гаджиев провел переговоры с заместителем генерального секретаря НАТО - ФОТО 20 января 21:47, Политика 3 561
В Международном Центре Мугама состоялся показ композиции «30-летний Кровавый Январь» 20 января 21:14, Культура 3 622
Натиг Расулзаде: Трагедия 20 Января - незаживающая рана в сердце, боль в душе азербайджанского народа 20 января 20:26, Политика 3 852
Правительство Узбекистана ушло в отставку 20 января 20:13, В мире 4 403
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году 20 января 19:24, В мире 4 100
Европа ударит по крупнейшим компаниям США 20 января 18:55, В мире 4 509
Новые iPhone станут дороже 20 января 18:43, Технологии 4 506
Число погибших от непогоды в Испании увеличилось до трех человек 20 января 18:30, В мире 4 377
Сингапур усилил контроль за всеми прибывающими из Китая рейсами 20 января 18:18, В мире 4 332
В Чехии умер спикер Сената 20 января 18:05, В мире 4 390
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке 20 января 17:53, В мире 5 022
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию 20 января 17:45, В мире 4 569
Посол Франции выразил соболезнования азербайджанскому народу 20 января 17:38, Политика 4 451
МИД Франции призвал к выполнению итогового документа по Ливии 20 января 17:35, В мире 4 472
На Украине два человека погибли при взрыве гранаты 20 января 17:23, В мире 4 597
В Шанхае подтвердили первый случай пневмонии нового типа 20 января 17:11, В мире 4 619
Баку-90. Кровавый январь в музыке, фотографиях и воспоминаниях - ФОТО 20 января 16:58, Общество 4 853
Эрдоган заявил, что Турция пока не отправляла войска в Ливию 20 января 16:45, В мире 4 780
Чавушоглу: С уважением чту память шехидов 20 Января, которые пожертвовали своей жизнью ради свободы Азербайджана 20 января 16:33, Политика 4 682
В МИД Ирана рассказали, почему Зариф не поедет на форум в Давосе 20 января 16:22, В мире 4 804
В Германии обозначили задачу сторон конфликта в Ливии 20 января 16:08, В мире 4 767
У Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, нашли нарушения 20 января 15:55, В мире 4 916
В Иране пригрозили выйти из ДНЯО 20 января 15:42, Законодательство 4 911
Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине 20 января 15:30, В мире 5 096
В Израиле почтут память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова 20 января 15:22, Общество 5 201
В заповеднике "Гобустан" почтили память жертв трагедии 20 Января - ФОТО 20 января 15:11, Общество 5 090
Генпрокурор России покидает свой пост 20 января 15:04, В мире 5 439
Азербайджанский народ всегда будет помнить события Кровавого Января - Хураман Гасымова 20 января 15:00, Политика 5 068
Азербайджан полон решимости положить конец безнаказанности за события 20 Января - Постпредство Азербайджана при ООН 20 января 14:52, Политика 5 418
Войска США в Германии оказались под угрозой нападения 20 января 14:46, В мире 5 273
Тюркский совет: 20 Января для азербайджанского народа - День чести, еще больше укрепивший его решимость в стремлении к независимости 20 января 14:34, Политика 5 085
Парламентские выборы послужат качественному обновлению Милли Меджлиса - российский эксперт 20 января 14:24, Политика 5 159
Российский политолог: Азербайджан интересен как крупный игрок на рынке энергоносителей 20 января 14:16, Политика 5 231
Материалы по делу Сержа Саргсяна переданы в прокуратуру 20 января 14:10, Политика 5 310
Самолет Utair экстренно сел в российском аэропорту 20 января 14:00, В мире 5 377
Состоялся показ фильма "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января - ФОТО 20 января 13:53, Культура 5 347
В Бакинском книжном центре прошел вечер памяти жертв 20 Января - ФОТО 20 января 13:49, Культура 5 382
Прогноз погоды на завтра 20 января 13:46, Общество 30
В Баку прошел творческий вечер, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО 20 января 13:43, Культура 5 374
Франция повышает привлекательность страны для иностранных компаний 20 января 13:40, В мире 5 413
Аэропорт Гонконга переживает рекордный спад 20 января 13:35, В мире 5 380
Горбачев должен получить наказание, которого заслуживает 20 января 13:31, Политика 7 269
События 20 Января привели к возрождению азербайджанской государственности - грузинский политолог 20 января 13:27, Политика 5 483
Азербайджан - главный инвестор в черногорскую экономику в 2019 году 20 января 13:23, Экономика 5 781
Генсек ОПЕК предупредил о возможном сюрпризе на нефтяном рынке 20 января 13:20, В мире 5 565
ВВС США предъявили претензии к Boeing 20 января 13:14, В мире 5 444
Китай запретит неразлагаемые пакеты и одноразовые пластиковые трубочки 20 января 13:10, В мире 5 436
Huawei нашла замену Google Maps 20 января 13:09, Технологии 5 471
В Израиле состоялся вечер памяти жертв трагических событий 20 Января - ФОТО 20 января 13:02, В мире 5 606
События января 1990 года стали для меня незаживающей раной, которая не перестает болеть - израильский фотограф - ФОТО 20 января 12:55, Политика 5 559
Тяжелая авария в Исмаиллы, есть погибший и пострадавшие 20 января 12:38, Общество 5 894
Турция не забыла жертв трагедии 20 Января - Партия националистического движения 20 января 12:33, Политика 5 573
Роухани направит послание Зеленскому по крушению Boeing 20 января 12:26, В мире 5 644
В Конгрессе США почтили память жертв трагедии 20 Января 20 января 12:20, Политика 5 747
Посол Великобритании: Шехиды 20 Января сыграли особую роль в восстановлении независимости Азербайджана - ВИДЕО 20 января 12:18, Политика 5 573
В Азербайджане почтили память шехидов 20 Января минутой молчания 20 января 12:13, Общество 5 919
В ЦИК Азербайджана почти не поступает жалоб в связи с предстоящими парламентскими выборами - Мазахир Панахов 20 января 12:10, Политика 5 523
Турция глубоко чтит память жертв трагедии 20 Января - Администрация Эрдогана 20 января 12:00, Политика 5 737
Глава МИД Ирана отказался от участия в экономическом форуме в Давосе 20 января 11:52, В мире 5 847
Boeing совершил экстренную посадку в китайском аэропорту 20 января 11:46, В мире 5 800
Сиявуш Новрузов: Для всех кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" созданы равные условия 20 января 11:41, Политика 5 697
ЧП в российском отеле: пятеро погибших - ВИДЕО 20 января 11:30, В мире 6 450
Добыча нефти в Ливии может упасть в 16 раз 20 января 11:26, В мире 5 866
Тяжелое ДТП в Лянкяране, один человек сгорел заживо - ФОТО 20 января 11:19, Общество 6 371
Хуситы атаковали лагерь йеменских военных 20 января 11:14, В мире 5 882
Кандидаты в депутаты в Азербайджане предоставят второй финотчет - С сегодняшнего дня 20 января 11:09, Политика 5 877
В России создадут экспресс-тест для выявления коронавируса 20 января 11:01, В мире 5 945
Дети-жертвы Кровавого января – Лариса Мамедова и Ильгар Ибрагимов - ФОТО 20 января 10:56, Политика 6 540
Завершается срок обращения в ЦИК в связи с проведением еxit-poll на парламентских выборах в Азербайджане 20 января 10:44, Политика 5 853
Kirayə evlərin qiyməti belə olacaq 20 января 10:39, Azərbaycanca 7 851
Умер еще один заразившийся новым китайским вирусом 20 января 10:36, В мире 6 041
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память шехидов 20 Января - ФОТО - ВИДЕО 20 января 10:27, Политика 15 213
Скончался известный игрок КВН 20 января 10:24, В мире 7 216
В Техасе произошла стрельба во время концерта, есть жертвы 20 января 10:19, В мире 6 102
Резня в Лондоне: трое погибших 20 января 10:13, В мире 6 280
Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США 20 января 10:09, В мире 6 204
Кадры трагедии 20 Января до сих пор у меня перед глазами - Фарид Хайрулин - ФОТО 20 января 10:02, Политика 9 501
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок 20 января 09:55, Политика 6 132
На Аляске ввели красный уровень опасности для авиации 20 января 09:46, В мире 6 270
В Южной Корее выявили первое заражение коронавирусом нового типа 20 января 09:39, В мире 6 254
Помпео надеется, что нефтяные терминалы в Ливии откроются благодаря конференции в Берлине 20 января 09:35, В мире 6 274
Хафтар и Саррадж выразили готовность решить нефтяную проблему в Ливии 20 января 09:30, В мире 6 293
Mitsubishi Electric подверглась хакерской атаке 20 января 09:23, Технологии 6 295
Принц Гарри опечалился отказом от титула 20 января 09:17, В мире 6 902
Стало известно, когда будет объявлен новый состав правительства РФ 20 января 09:11, В мире 6 551
В Турции горит торговый центр 20 января 09:05, В мире 6 572
Ввод войск в Баку - месть продавшегося армянам Горбачева азербайджанскому народу 20 января 09:00, Политика 6 953
В Amazon можно будет оплатить покупки простым взмахом руки 20 января 08:48, Технологии 6 457
Нетаньяху обсудит Иран с мировыми лидерами 20 января 08:37, В мире 6 495
Иран готовится запустить в космос два спутника 20 января 08:24, В мире 6 580
Террористы атаковали беспилотниками аэропорт в Сирии 20 января 08:11, В мире 6 619
Мне никогда не забыть плач и слезы бакинцев, до последнего не веривших, что по ним будут стрелять - Акиф Меликов 20 января 08:00, Политика 16 315
Мировые лидеры на 50-м саммите в Давосе попытаются спасти климат и экономику 20 января 07:46, В мире 6 745
Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление 20 января 07:33, В мире 6 812
Yeniyetmə və gənc karateçilərimiz Xorvatiyada 10 medal qazandılar 20 января 07:19, Azərbaycanca 6 990
ФБР сообщило о стрельбе в штате Гавайи 20 января 07:07, В мире 6 810
ООН озабочена прекращением экспорта нефти из портов Ливии 20 января 06:02, В мире 7 126
В Турции произошло землетрясение 20 января 04:27, В мире 7 722
Около 70 человек пострадали в столкновениях полиции и демонстрантов в Бейруте 20 января 03:03, В мире 7 825
15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 20 января 01:32, В мире 7 962
Ещё новости