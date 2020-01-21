Зульфия Ханбабаева впервые показала мужа - ФОТО

Народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева впервые поделилась фотографией с супругом Зауром Мамедовым.

Как сообщает Day.Az, популярная певица разместила фото на своей странице в Instagram, написав: "22 года прошли как мгновение. Друг моих дней... Сделавший меня счастливой женщиной, матерью. С днем рождения".

Отметим, что на фото также присутсвует дочь звезды - Дениз.